Российский борец Ахмедов получил золотую медаль Олимпиады 2008 года

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Золотая медаль Олимпийских игр 2008 года в Пекине в воскресенье была передана российском борцу вольного стиля Бахтияру Ахмедову. Церемония вручения прошла в московском Дворце спорта "Динамо", где проходит международный турнир по спортивной борьбе "Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок "АЛРОСА".

Участие в церемонии принял глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев. "Сегодня очень радостное и волнительное событие не только в мире спортивной борьбы России, но и для всех любителей спорта, - сказал Поздняков. - Спустя 10 лет восстановлена справедливость, наш спортсмен удостоен олимпийской медали".

"Борцы продолжают радовать нас своими результатами, особенно на последнем чемпионате мира, думаю, что на Олимпиаде в Токио они также порадуют нас, - продолжил глава ОКР. - В 2008 году мы были членами одной олимпийской сборной, все должны понимать - справедливость в спорте должна восторжествовать. Наша позиция - нулевая толерантность к допингу, сейчас новые технологии могут позволить выявить нечестных спортсменов. Сегодня будет звучать гимн нашей страны, будет поднят флаг России, имя Ахмедова будет вписано золотыми буквами в историю российского спорта".

Награда досталась Ахмедову в 2017 году по итогам перераспределения олимпийских медалей Игр 2008 года. В допинг-пробе спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова, занявшего первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего МОК обязал узбекского борца вернуть золотую медаль. Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она не была удовлетворена. Таким образом, олимпийским чемпионом Игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг был признан Ахмедов, завоевавший в Пекине серебряную медаль.

Таким образом, на счету российских борцов вольного стиля на Играх в Пекине стало четыре золотые медали. Чемпионами Игр-2008 также стали Мавлет Батиров (до 60 кг), Бувайсар Сайтиев (до 74 кг) и Ширвани Мурадов (до 96 кг).

Ахмедов завершил спортивную карьеру в 2012 году.