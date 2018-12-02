Российский борец Ахмедов подарил переданную ему золотую медаль Игр-2008 отцу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов подарил олимпийскую золотую медаль Пекина отцу Шахабутдину Ахмедову. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Торжественная церемония передачи медали состоялась в московском Дворце спорта "Динамо" в Крылатском, где проходит международный турнир по спортивной борьбе "Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок "АЛРОСА".

Во время церемонии вручения медали Ахмедов пригласил на сцену своего отца со словами: "Не знаю, помнишь ли ты это, но когда мне было 6 лет, ты пришел с работы, поднял меня на руки и спросил: "Будешь олимпийским чемпионом, принесешь домой олимпийское золото?" Я ответил: "Да". Ты взял с меня это обещание. Я всю свою жизнь хотел, чтобы это золото блестело на твоей груди, значит, так было суждено, папа".

Ахмедов поблагодарил всех, кто пришел поддержать его в "Динамо". "Спасибо за поддержку - это самый знаменательный день в моей жизни. Я выражаю благодарность всем болельщикам, всем, кто поддерживает спорт, спасибо всем, кто сегодня пришел поддержать меня. И я не могу не сказать спасибо за свои результаты своим тренерам".

Награда досталась Ахмедову в 2017 году по итогам перераспределения олимпийских медалей Игр 2008 года. В допинг-пробе спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова, занявшего первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего МОК обязал узбекского борца вернуть золотую медаль. Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она не была удовлетворена. Таким образом, олимпийским чемпионом Игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг был признан Ахмедов, завоевавший в Пекине серебряную медаль.

Ахмедов завершил спортивную карьеру в 2012 году.