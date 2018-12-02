Боксер Стивенсон госпитализирован после боя с Гвоздиком

Эксперт: у сборной РФ по футболу хорошие шансы выиграть отборочную группу ЧЕ-2020

Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино в квалификации к чемпионату Европы

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