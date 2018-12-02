Боксер Стивенсон госпитализирован после боя с Гвоздиком

ТАСС, 2 декабря. Канадский боксер Адонис Стивенсон был госпитализирован после боя за звание чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 79,38 кг с украинцем Александром Гвоздиком. Об этом сообщает портал Boxingscene.
Бой состоялся в канадском Квебеке в ночь на воскресенье и завершился победой 31-летнего украинца нокаутом в 11-м раунде. По данным источника, Стивенсон находится в отделении интенсивной терапии, а врачи оценивают состояние 41-летнего канадского спортсмена как тяжелое.
Гвоздик впервые боксировал за титул чемпиона мира. Он по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 16 побед (13 нокаутом). Украинец является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне в весовой категории до 81 кг.
41-летний Стивенсон не сумел в 10-й раз защитить титул чемпиона мира, которым владел с 2013 года. Он потерпел первое поражение за восемь лет. В активе канадца теперь 29 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.