ЖВК "Динамо" засчитано техническое поражение за неявку на матч с "Сахалином"

ТАСС, 2 декабря. Женскому волейбольному клубу "Динамо" из Краснодара засчитано техническое поражение со счетом 0-3 в матче четвертого тура чемпионата России с "Сахалином". Об этом сообщает пресс-служба клуба из Южно-Сахалинска.
В субботу "Динамо" сообщило, что из-за погодных условий команда не смогла вылететь вовремя в Москву, волейболистки опоздали на стыковочный рейс в Южно-Сахалинск, где на 2 декабря был запланирован матч чемпионата России.
"Из-за погодных условий краснодарская команда не смогла вовремя вылететь на Сахалин, - говорится в сообщении пресс- службы. - Руководство "Динамо" обратилось в профессиональный спортивный клуб "Сахалин" с просьбой перенести матч четвертого тура женской суперлиги на 3 декабря. В связи с тем, что островные волейболистки в ближайший понедельник вылетают в Москву, где проведут подготовительные сборы к матчу с "Минчанкой", в просьбе было отказано. В 19:00 по сахалинскому времени (11:00 мск - прим. ТАСС) судейская бригада приняла решение засчитать техническое поражение "Динамо".