Тарпищев: золото Игр-2008 борца Ахмедова станет достоянием всей России

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийское золото 2008 года российского борца вольного стиля Бахтияра Ахмедова станет достоянием всей страны. Об этом в ходе церемонии награждения спортсмена, состоявшейся в воскресенье, заявил член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

Церемония награждения состоялась в московском Дворце спорта "Динамо" в Крылатском, где проходит международный турнир по спортивной борьбе "Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок "АЛРОСА".

"Такое чувство, что сам сегодня выходил на старт, сам получил эту медаль, - рассказал Тарпищев. - Эта медаль - самая значимая в спорте, ведь олимпийский чемпион не имеет приставки "экс". Поэтому золото Пекина принадлежит не только Бахтияру, оно будет достоянием всей нашей страны".

Награда досталась Ахмедову в 2017 году по итогам перераспределения олимпийских медалей Игр 2008 года. В допинг-пробе спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова, занявшего первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего МОК обязал узбекского борца вернуть золотую медаль. Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она не была удовлетворена. Таким образом, олимпийским чемпионом Игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг был признан Ахмедов, завоевавший в Пекине серебряную медаль.