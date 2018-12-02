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Тарпищев: золото Игр-2008 борца Ахмедова станет достоянием всей России

В воскресенье спортсмен получил золотую медаль Олимпиады, которая досталась ему по итогам перераспределения наград Игр
Бахтияр Ахмедов и Шамиль Тарпищев Михаил Джапаридзе/ТАСС
Бахтияр Ахмедов и Шамиль Тарпищев
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Олимпийское золото 2008 года российского борца вольного стиля Бахтияра Ахмедова станет достоянием всей страны. Об этом в ходе церемонии награждения спортсмена, состоявшейся в воскресенье, заявил член Международного олимпийского комитета Шамиль Тарпищев.

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Церемония награждения состоялась в московском Дворце спорта "Динамо" в Крылатском, где проходит международный турнир по спортивной борьбе "Абсолютный кубок "Иван Ярыгин" - Кубок "АЛРОСА".

"Такое чувство, что сам сегодня выходил на старт, сам получил эту медаль, - рассказал Тарпищев. - Эта медаль - самая значимая в спорте, ведь олимпийский чемпион не имеет приставки "экс". Поэтому золото Пекина принадлежит не только Бахтияру, оно будет достоянием всей нашей страны".

Награда досталась Ахмедову в 2017 году по итогам перераспределения олимпийских медалей Игр 2008 года. В допинг-пробе спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова, занявшего первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего МОК обязал узбекского борца вернуть золотую медаль. Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она не была удовлетворена. Таким образом, олимпийским чемпионом Игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг был признан Ахмедов, завоевавший в Пекине серебряную медаль.

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