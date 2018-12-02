Борец Ахмедов признался, что не брал серебро ОИ-2008 в руки 10 лет

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Российский борец вольного стиля Бахтияр Ахмедов не брал в руки серебряную медаль Игр-2008 на протяжении 10 лет, пока не вернул ее в Международный олимпийский комитет. Об этом спортсмен рассказал журналистам после церемонии вручения ему олимпийского золота Олимпиады 2008 года.

"Десять лет назад, когда мне вручили серебро Пекина, у меня не было никаких позитивных эмоций. Мне на шею повесили серебро, с тех пор я его ни разу не брал в руки, пока не вернул его в МОК, это произошло около двух месяцев назад, - рассказал Ахмедов. - Я никогда не был согласен с тем серебром, в том числе и из-за коррумпированности судейской бригады, но к олимпийскому золоту я буду относиться иначе. Прошло десять лет - результат вы видите сами".

На вопрос о призовых, Ахмедов рассказал: "Для меня главным было олимпийское золото, а все остальное - неважно".

Награда досталась Ахмедову в 2017 году по итогам перераспределения олимпийских медалей Игр 2008 года. В допинг-пробе спортсмена из Узбекистана Артура Таймазова, занявшего первое место в весовой категории до 120 кг, после перепроверки были обнаружены запрещенные препараты, после чего МОК обязал узбекского борца вернуть золотую медаль. Таймазов подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, однако она не была удовлетворена. Таким образом, олимпийским чемпионом Игр 2008 года по вольной борьбе в весовой категории до 120 кг был признан Ахмедов, завоевавший в Пекине серебряную медаль.

Ахмедов завершил карьеру в 2012 году, в настоящее время он занимается предпринимательской деятельностью.