Отец Нурмагомедова: бои с Мэйуэзером и Макгрегором являются наиболее выгодными для Хабиба

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Поединки с американским боксером Флойдом Мэйуэзером - младшим и ирландцем Конором Макгрегором являются наиболее финансово выгодными для российского бойца смешанного стиля Хабиба Нурмагомедова. Об этом ТАСС заявил отец и тренер спортсмена Абдулманап Нурмагомедов.

Ранее президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт заявил, что хочет организовать поединки между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном, Макгрегором и Дастином Порье, победители которых встретились бы между собой.

"У того, кто говорит про бой с Фергюсоном, предложение - $3-5 млн, - сказал специалист. - А у нас есть [предложения за] $30-50 млн и до $100 млн. Думаю, что с Мэйуэзером - лучше [чем поединок с Фергюсоном], матч-реванш с Конором - лучше, с Сен-Пьером - лучше. А потом можем и с ним [Фергюсоном] подраться".

"Даже бой с Диасом несет больше наследия и ажиотажа, чем с Фергюсоном, - продолжил собеседник агентства. - Команды Хабиба и Диаса встречались между собой, были потасовки и прочее. Если их сейчас свести, будет не меньше ажиотажа, они могут раскачать даже без рекламы. Мы рассматриваем Фергюсона, со спортивной составляющей он нам интересен".

"Очень приятно, что он готов, но мы собирались драться с ним четыре раза. Получилось так, как получилось. Надеюсь, что мы еще встретимся", - добавил Нурмагомедов.

В настоящий момент обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не имеет права выступать из-за отстранения в связи с расследованием Атлетической комиссии штата Невада (NSAC). Также расследование ведется в отношении ирландца Конора Макгрегора. 10 декабря состоится очередное заседание комиссии.