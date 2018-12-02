Сборная России по футболу сыграет с бельгийцами в группе I отборочного турнира ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России сыграет с командами Бельгии и Шотландии в группе I отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине.

Также соперниками сборной России по группе стали сборные Кипра, Казахстана и Сан-Марино. Календарь игр станет известен позднее.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы.

Также четыре путевки на турнир зарезервированы для победителей дивизионов Лиги наций - в случае неудачи в отборочной кампании сборным-победителям групп в каждом из дивизионов предоставится шанс побороться за путевку в стыковых матчах. Сборная России заняла второе место в группе 2 лиги В Лиги наций (первыми стали шведы), однако подопечным Станислава Черчесова при неудачных раскладах в отборе будет предоставлена возможность побороться за путевку на Евро-2020 через плей-офф Лиги наций. Это произойдет в том случае, если сборная Швеции попадет в финальную часть чемпионата Европы напрямую.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. Стыковые матчи для участников Лиги наций состоятся с 26 по 31 марта.

Сборная России на чемпионатах Европы

Сборная России пять раз в новейшей истории (четыре раза - подряд) выходила в финальную часть чемпионатов Европы, однако в плей-офф турнира российской национальной команде удалось пробиться лишь один раз. В ходе европейского первенства 2008 года, которое прошло в Австрии и Швейцарии, сборная России заняла второе место в группе D, после чего в 1/8 финала победила команду Нидерландов (3:1) и пробилась в четвертьфинал. На данной стадии турнира россияне проиграли будущим победителям турнира - сборной Испании (0:3) - и поделили итоговое третье место первенства с командой Турции. Данный результат является лучшим для сборной России в рамках чемпионатов Европы, сборная СССР становилась победителем европейского первенства в 1960 году, еще трижды советская команда играла в финалах.

На чемпионат Европы 2016 года во Франции российская команда пробилась, заняв второе место в отборочной группе. В финальной стадии турнира сборная под руководством Леонида Слуцкого стала четвертой в группе, не одержав ни одной победы. Соперниками россиян по группе были сборные Уэльса, Англии и Словакии.

Отборочная кампания чемпионата Европы - 2020 станет вторым крупным турниром для сборной России после домашнего чемпионата мира 2018 года, на котором команда достигла лучшего результата в своей истории - 1/4 финала. На данной стадии турнира российские футболисты по пенальти уступили сборной Хорватии, которая в итоге вышла в финал мирового первенства, где проиграла французам. После этого подопечные Станислава Черчесова приняли участие в Лиге наций, заняв второе место в группе 2 лиги В.

Финальная часть чемпионата Европы в связи с 60-летним юбилеем турнира пройдет в 12 европейских городах, ни одна из команд-хозяев не имеет привилегий при отборе в финальный раунд. В число городов, принимающих турнир, вошли Санкт- Петербург, Дублин, Глазго, Лондон, Амстердам, Бильбао, Рим, Мюнхен, Копенгаген, Будапешт, Бухарест и Баку. Стадион "Санкт-Петербург" примет три игры группы В и встречу 1/4 финала.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года.