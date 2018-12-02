Тренер: сборная Кипра сделает все возможное для достойного выступления в отборе ЧЕ-2020

ДУБЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб сборной Кипра приложат все усилия для достойного выступления в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Об этом журналистам заявил главный тренер команды Кипра Ран Бен Шимон.

В воскресенье состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная Кипра сыграет с командами Бельгии, России, Шотландии, Казахстана и Сан-Марино.

"Очень сложная для нас группа, где лидеры Россия и Бельгия. Но мы будем стараться, делать все возможное, чтобы выступить достойно. Знаю [главного тренера сборной России Станислава] Черчесова и отношусь к нему с огромным уважением, он очень многое сделал для российской сборной. Мы знаем всех игроков, тренера, информация сегодня легко доступна", - сказал Шимон.

Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.