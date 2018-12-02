Россиянка Миронова выиграла гонку преследования на первом этапе Кубка IBU

ТАСС, 2 декабря. Россиянка Светлана Миронова одержала победу в гонке преследования на первом в сезоне этапе Кубка Международного союза биатлонистов (IBU), который завершился в шведском городе Идре.

Дистанцию в 10 км россиянка преодолела за 32 минуты 57 секунд, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. Второе место заняла представительница Швеции Ингела Андерсон (отставание 17,6 секунды; 3 промаха). Третьей стала еще одна россиянка Анастасия Морозова (+21,7; 4).

Ранее в воскресенье россиянин Александр Поварницын выиграл серебро в мужской гонке преследования на 12,5 км.

Следующий этап Кубка IBU пройдет в итальянском городе Риднау-валь-Риданна с 10 по 16 декабря.