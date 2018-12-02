"Краснодар" обыграл "Урал" в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты "Краснодара" со счетом 2:0 обыграли екатеринбургский "Урал" в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Мячи в составе краснодарцев забили Магомед-Шапи Сулейманов (57-я минута) и Иван Игнатьев (76).
"Краснодар" занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 32 очками и отстает от лидирующего санкт- петербургского "Зенита", имеющего игру в запасе, на два балла. "Урал" набрал 22 очка и занимает шестое место.
В следующем туре "Краснодар" примет на своем поле "Уфу". "Урал" на выезде сыграет с московским "Динамо". Обе встречи состоятся 9 декабря.