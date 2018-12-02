Кирьяков: сборной России по футболу досталась ровная группа в отборе на ЧЕ-2020

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Футболистам сборной досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Такое мнение ТАСС высказал бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков.

Сборная России сыграет с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино в группе I отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Об этом стало известно по итогам жеребьевки, которая прошла в Дублине.

"Если взять в общем, то сборной России досталась ровная группа в отборочном цикле чемпионата Европы 2020 года. Могло быть и хуже, а могли достаться и более слабые соперники, поэтому, на мой взгляд, огорчаться нет смысла, нужно готовиться. Если пройтись по командам, то команда Бельгии - это главный фаворит группы, шотландцы неуступчивы, и видно, что в некоторых матчах отборочного цикла давали бой грандам. Киприоты всегда славились как команда, которая может преподнести сюрприз, как, например, в 1997 году, когда мы с ними потеряли очки (1:1 - прим. ТАСС)", - сказал Кирьяков.

"Что касается сборной Казахстана, то тут также нужно быть предельно внимательными, потому что иногда у нас прослеживается неуверенность в игре с командами из стран бывшего СССР. Тем более играть на искусственном поле в Астане - это будет нечто особенное. Что касается Сан- Марино, то вряд ли эту команду можно причислять к соперникам, которые могут что-то сделать, но опять же повторюсь, что нужно быть предельно внимательными", - добавил Кирьяков.

В отборочном турнире чемпионата Европы принимают участие 55 команд, которые разделены на 10 групп. Согласно регламенту, напрямую в финальную часть европейского первенства попадут по две лучшие команды из каждой группы. Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года.