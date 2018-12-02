Кириченко: сборной России по силам выйти на ЧЕ-2020 со второго места в отборочной группе

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная Бельгии по футболу является фаворитом отборочной группы I чемпионата Европы 2020 года, остальные команды по силам сборной России. Такое мнение ТАСС высказал и. о. главного тренера футбольного клуба "Уфа", бывший нападающий сборной России Дмитрий Кириченко.

В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Однозначно, бельгийцы являются фаворитами группы, а все остальные команды нам точно по силам. Шотландцы давно не блещут. Наши должны побороться за первое-второе место, неплохая команда у Казахстана, но сборная России сильнее", - сказал Кириченко.

Чемпионат Европы 2020 года пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, турнир примут 12 стран в связи с 60-летним юбилеем проведения соревнований. "Чемпионаты Европы является фестивалем футбола, он должен проходить в одной-двух странах. Учитывая, что сейчас довольно много турниров в Европе - Лига наций, еврокубки - все может смешаться, на чемпионатах Европы, на чемпионатах мира, в том числе в России, я чувствовал атмосферу, это праздник для страны", - сказал Кириченко.

Матчи отборочного турнира пройдут с 21 марта по 19 ноября 2019 года. В финальную часть чемпионата Европы выйдут две лучшие команды из каждой группы.