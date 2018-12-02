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Футбол в России

"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 0:0
Бьорн Сигурдарсон и Хердур Магнуссон Валерий Матыцин/ТАСС
Бьорн Сигурдарсон и Хердур Магнуссон
© Валерий Матыцин/ТАСС

ТАСС, 2 декабря. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 300-й матч без пропущенных мячей в карьере. Он стал первым из отечественных вратарей, достигшим этой отметки. 

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита", имеющего игру в запасе, на 7 очков. "Ростов" набрал 24 очка и идет на пятом месте.

В следующем туре ЦСКА примет красноярский "Енисей". "Ростов" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи состоятся 8 декабря.

Чемпионат России по футболу сезона-2018/19
КомандаИгрыПобедыНичьиПораженияМячиОчки
1Зенит15111324-1134
2Краснодар16102430-1232
3ЦСКА1676321-727
4Локомотив1574420-1425
5Ростов1666414-1024
6Урал1664618-2422
7Спартак1564517-1622
8Рубин16410215-1322
9Оренбург1564516-1322
10Ахмат1655613-1720
11Арсенал1545619-2117
12Динамо1638512-1317
13Уфа1636711-1715
14Анжи164399-2215
15Крылья Советов154299-2214
16Енисей16241010-2610
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