"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 300-й матч без пропущенных мячей в карьере. Он стал первым из отечественных вратарей, достигшим этой отметки.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита", имеющего игру в запасе, на 7 очков. "Ростов" набрал 24 очка и идет на пятом месте.

В следующем туре ЦСКА примет красноярский "Енисей". "Ростов" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи состоятся 8 декабря.