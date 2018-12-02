"Ростов" и ЦСКА сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 2 декабря. Футболисты "Ростова" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
На 55-й минуте встречи полузащитник армейцев Никола Влашич не реализовал пенальти. На 89-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник ЦСКА Иван Обляков.
Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев провел 300-й матч без пропущенных мячей в карьере. Он стал первым из отечественных вратарей, достигшим этой отметки.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице РПЛ с 27 очками в активе, отставая от лидирующего санкт-петербургского "Зенита", имеющего игру в запасе, на 7 очков. "Ростов" набрал 24 очка и идет на пятом месте.
В следующем туре ЦСКА примет красноярский "Енисей". "Ростов" на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов". Обе встречи состоятся 8 декабря.
|№
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Мячи
|Очки
|1
|Зенит
|15
|11
|1
|3
|24-11
|34
|2
|Краснодар
|16
|10
|2
|4
|30-12
|32
|3
|ЦСКА
|16
|7
|6
|3
|21-7
|27
|4
|Локомотив
|15
|7
|4
|4
|20-14
|25
|5
|Ростов
|16
|6
|6
|4
|14-10
|24
|6
|Урал
|16
|6
|4
|6
|18-24
|22
|7
|Спартак
|15
|6
|4
|5
|17-16
|22
|8
|Рубин
|16
|4
|10
|2
|15-13
|22
|9
|Оренбург
|15
|6
|4
|5
|16-13
|22
|10
|Ахмат
|16
|5
|5
|6
|13-17
|20
|11
|Арсенал
|15
|4
|5
|6
|19-21
|17
|12
|Динамо
|16
|3
|8
|5
|12-13
|17
|13
|Уфа
|16
|3
|6
|7
|11-17
|15
|14
|Анжи
|16
|4
|3
|9
|9-22
|15
|15
|Крылья Советов
|15
|4
|2
|9
|9-22
|14
|16
|Енисей
|16
|2
|4
|10
|10-26
|10