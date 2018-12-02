Булыкин назвал комфортной группу сборной России в отборе к ЧЕ-2020 по футболу

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Бывший нападающий сборной России по футболу Дмитрий Булыкин, выступавший за бельгийский "Андерлехт", считает комфортной для российской команды группу отбора к чемпионату Европы - 2020. Таким мнением Булыкин, который в настоящее время является советником генерального директора ФК "Локомотив", поделился с ТАСС.

Жеребьевка прошла в воскресенье в Дублине. В отборочном турнире чемпионата Европы сборная России сыграет в одной группе с командами Бельгии, Шотландии, Кипра, Казахстана и Сан-Марино.

"Группа очень комфортная для нашей сборной, попались команды, с которыми можно играть, у которых нужно выигрывать. В том числе и у бельгийцев, которые выглядят фаворитами, - сказал Булыкин. - Бельгийский и голландский футбол раскрывает молодых футболистов. И когда эта молодежь обретает опыт, она показывает очень хороший футбол".

По мнению собеседника ТАСС, который с 2008 по 2011 год играл за "Андерлехт", против бельгийцев приятно играть. "Это сильная команда, готовая к большим победам, она доказала это на чемпионате мира, и теперь за бельгийцами глаз да глаз. Но в тоже время команда не без недостатков, например, часто играет в атаку, забывая про оборону. Они позволяют показывать сопернику хороший футбол, против них приятно играть", - считает Булыкин.

Отборочные матчи пройдут с 21 марта по 19 ноября следующего года, в финальную часть попадут по две лучшие сборные из каждой группы.