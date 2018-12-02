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Васильев: российские биатлонисты достойно выглядели в эстафете на первом этапе КМ

Двукратный олимпийский чемпион считает, что всем командам тяжело на стартовом этапе сезона

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Сборная России по биатлону оставила приятное впечатление своим выступлением в смешанной эстафете на первом в сезоне этапе Кубка мира, который проходит в словенской Поклюке. Таким мнением с ТАСС поделился двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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Российская команда в составе Ирины Старых, Екатерины Юрловой-Перхт, Дмитрия Малышко и Александра Логинова заняла четвертое место, уступив победителям 1 минуту 17,3 секунды. Победу одержала команда Франции.

"Четвертое место не провал, это первый этап Кубка мира, он всегда нервозный, спортсмены часто допускают на нем несвойственные им ошибки. Наша команда шла ровно, разве что Катя Юрлова потерпела неудачу на втором этапе, могли оказаться и на пьедестале. Так что это хорошее четвертое место, на которое не стоит сетовать, наша команда оставила сегодня приятное впечатление своим выступлением", - сказал Васильев.

Первый этап Кубка мира в Словении завершится 9 декабря.

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