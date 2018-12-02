Тренер: неудача Логинова в стрельбе не позволила войти в тройку на этапе КМ по биатлону

"У Логинова был промах на 11 часов, и это не позволило нам занять призовое место. Малышко отработал очень хорошо, хотя по второму кругу он говорит, что зря шел за Виндишем, надо было идти вперед, - сказал Хованцев. - Понятно, что в первом старте они должны были сориентироваться относительно своих возможностей, скорости прохождения по дистанции. Логинову не повезло, хотя на тренировках он показывал стабильный результат".

Старых и Юрлова-Перхт, по словам тренера, имели солидный проигрыш соперницам по ходу. "Ирине тяжело дался последний круг, на котором она подзависла", - отметил он.

Двух дополнительных патронов не хватило команде в составе Ульяны Кайшевой и Евгения Гараничева, чтобы войти в призовую тройку в одиночной смешанной эстафете, считает Хованцев. "Гараничев справился со стрельбой, взяв всего один дополнительный патрон. Ульяна Кайшева на второй "лежке" не справилась со стрельбой, и два дополнительных патрона - это слишком большая роскошь, чтобы рассчитывать на призовые места. Ульяна на лыжне была немного послабее соперниц, но мы ставили ее в эстафету с учетом того, что будет четыре стрельбы, за счет чего она могла компенсировать отставание", - подчеркнул Хованцев.

Тренер сказал, что по шесть мужчин и женщин в составе сборной России примут участие в индивидуальных гонках, которые пройдут в Поклюке 5 и 6 декабря. "Что касается наших успешных результатов на этапе Кубка IBU в виде двух золотых медалей, то мы рассмотрим вопрос, когда произвести ротацию - сейчас или после этапа в Хохфильцене. Мы держим в голове, что можем усилить эстафету за счет тех спортсменов на Кубке IBU, но сначала мы посмотрим, какие результаты мы покажем здесь", - сказал Хованцев.