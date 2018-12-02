Клуб НХЛ "Лос-Анджелес" забрал российского форварда Щербака с драфта отказов

ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий Никита Щербак продолжит карьеру в клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Ранее "Монреаль" выставил Щербака на драфт отказов. Согласно регламенту НХЛ, после выставления игрока на драфт отказов его может забрать любой клуб лиги в течение суток в порядке очереди.

На счету 22-летнего хоккеиста 29 матчей и 7 очков (5 шайб + 2 передачи) в карьере в НХЛ. Щербак был выбран "Монреалем" под 26-м номером на драфте 2014 года.

"Лос-Анджелес" находится на последней строчке в Западной конференции, набрав 19 очков в 26 играх. "Монреаль" занимает восьмое место в Восточной конференции с 29 очками в 26 встречах.