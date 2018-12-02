Семин: "Локомотив" подарил "Спартаку" три очка в матче РПЛ

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. "Локомотив" подарил три очка московскому "Спартаку", проиграв в матче чемпионата России по футболу. Об этом заявил на послематчевой пресс- конференции главный тренер "Локомотива" Юрий Семин.

В воскресенье "Спартак" выиграл у "Локомотива" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. На 67-й минуте был удален защитник "Спартака" Николай Рассказов за игру рукой в своей штрафной площади, на 69-й минуте нападающий "Локомотива" Федор Смолов не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

"Была очень интересная игра для болельщиков, судя по тому, как они реагировали на определенные действия игроков, им было интересно. Мы разочарованы тем, что подарили три очка "Спартаку", - заявил Семин.

Также Семин отметил, что остался доволен действиями футболистов своей команды. Вместе с тем главный тренер "Локомотива" поблагодарил нападающего команды Федора Смолова, который не реализовал пенальти, отметив, что он сам проявил инициативу в эпизоде. "Плохо, что он не забил, наверное, в какой-то момент братья Миранчуки не стали брать на себя эту ответственность и не стали бить. Это игра, 11-метровый - это лотерея, хотя после этого эпизода мы могли отыграться и выиграть", - добавил Семин.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Локомотив" примет "Оренбург". Обе встречи пройдут 8 декабря. Кроме того, "Спартак" и "Локомотив" 5 декабря проведут первые матчи четвертьфинала Олимп - Кубка России, "Спартак" примет "Урал", "Локомотив" - казанский "Рубин".