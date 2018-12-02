Мещеряков призвал разобраться в случае проявления расизма к Гилерме в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 2 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Необходимо жестко разобраться в обстоятельствах эпизодов, связанных с выкрикиванием болельщиками "Спартака" в матче 16-го тура чемпионата России по футболу расистских скандирований в адрес вратаря "Локомотива" Маринато Гилерме. Такое мнение ТАСС высказал председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков.

"Локомотив" проиграл "Спартаку" со счетом 1:2. Во время игры фанаты "Спартака" выкрикивали скандирования расистского характера в адрес Гилерме, упоминая его выступления за сборную России.

"Пусть этим занимаются соответствующие службы, которые должны жестко с этим разобраться. Если это действительно так, то мне это странно слышать, поскольку мы играем в футбол, а не во что-то другое. Людям, которым эти занимаются, не на футбол надо ходить, а в другое место", - сказал Мещеряков.

Уроженец Бразилии Гилерме выступает за сборную России с 2016 года, получив в ноябре 2015 года российское гражданство.