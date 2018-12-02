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Шишкарев: гандболистки сборной РФ показали, что претендуют на медали ЧЕ

Российские гандболистки победили команду Черногории и обеспечили выход в следующий групповой раунд чемпионата Европы
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев Дмитрий Серебряков/ТАСС
Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарев
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Гандболистки сборной России своей игрой показали, что претендуют на медали чемпионата Европы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

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В воскресенье российские гандболистки победили команду Черногории (24:23) и обеспечили выход в следующий групповой раунд чемпионата Европы, который проходит во Франции.

"Это очень важная победа, - сказал Шишкарев. - После первого успеха здесь могли быть шапкозакидательские настроения. Но я благодарен команде за то, что сегодня игра была до последних секунд. Очень важно, что мы вышли в следующий групповой этап".

"Девчонки показали здесь своей игрой, что претендуют на медали", - добавил собеседник агентства.

В первом матче россиянки победили команду Франции - 26:23. В следующем матче сборная России сыграет с командой Словении 4 декабря. Чемпионат Европы во Франции завершится 16 декабря.

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