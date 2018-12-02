Губернатор Ростовской области назвал классной игру между ЦСКА и "Ростовом"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 2 декабря. /ТАСС/. Губернатор Ростовской области Василий Голубев после встречи между футбольными клубами ЦСКА и "Ростов", которая закончилась ничьей, зашел в раздевалку команды хозяев и поблагодарил игроков за матч. Соответствующее видео опубликовано на странице Голубева в Instagram.

В воскресенье футболисты "Ростова" сыграли вничью с московским ЦСКА со счетом 0:0 в домашнем матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила на стадионе "Ростов-Арена".

"Вот и закончилась первая часть сезона-2018/19 ("Ростов" больше не сыграет дома в 2018 году - прим. ТАСС). "Ростов" сыграл классно, вничью. ЦСКА очень хотел победить, но мы не дали, потому что "Ростов", ростовчане, жители Ростовской области - это люди, которые своих побед не отдают", - сказал Голубев.

Он уточнил, что матч посетили 32 182 болельщика. "Я уверен, что наши ребята нам еще покажут классный футбол, как они это делали в первой половине сезона-2018/19", - добавил он.

"Ростов" набрал 24 очка и идет на шестом месте в таблице чемпионата России. В следующем туре команда на выезде сыграет с самарскими "Крыльями Советов" 8 декабря.