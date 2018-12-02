Хоккеист "Лос-Анджелеса" Ковальчук пропустит четыре недели из-за травмы

ТАСС, 2 декабря. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Илья Ковальчук пропустит четыре недели из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Отмечается, что 35-летний форвард повредил лодыжку.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с "Лос-Анджелесом" 1 июля 2018 года на сумму $18,75 млн. В текущем сезоне он провел 25 матчей, в которых забросил 5 шайб и отдал 9 результативных передач.

Ковальчук является двукратным чемпионом мира, олимпийским чемпионом, двукратным обладателем Кубка Гагарина. В НХЛ он также выступал за "Атланту" и "Нью-Джерси".