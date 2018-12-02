Тимофеев считает, что Рассказов не играл рукой в эпизоде с пенальти в ворота "Спартака"

МОСКВА, 2 декабря. /ТАСС/. Полузащитник "Спартака" Артем Тимофеев считает, что его одноклубник Николай Рассказов не играл рукой в своей штрафной площади в эпизоде с назначением пенальти в матче чемпионата России против "Локомотива". Об этом он рассказал журналистам.

В воскресенье "Спартак" одержал победу над "Локомотивом" со счетом 2:1 в домашнем матче 16-го тура чемпионата России. На 67-й минуте с поля был удален защитник "Спартака" Николай Рассказов за игру рукой в собственной штрафной площади, на 69-й минуте нападающий "Локомотива" Федор Смолов не реализовал пенальти, назначенный за это нарушение.

"В эпизоде с пенальти, я считаю, что руки не было, я стоял в метре и видел, что мяч попал в лицо. Но там судья решил как решил", - сказал Тимофеев. По его мнению, удаление "сказалось на игре". "В меньшинстве тяжелее играть, но нам удалось победить за счет характера", - отметил игрок.

Кроме того, Тимофеев рассказал о состоянии вратаря команды Артема Реброва, который в матче с железнодорожниками получил травму. "Он боец, герой. Лично я не переживал, знал, что он встанет и продолжит играть. Сейчас он в хорошем состоянии, правда у него рассечение и немного опухло лицо", - пояснил он.

Тимофеев поделился ожиданиями от предстоящего матча "Спартака" в Кубке России с "Уралом", красно-белые сыграют с командой из Екатеринбурга 5 декабря в рамках 1/4 финала. "В матче с "Уралом" ожидаем победы, будем биться и стараться порадовать болельщиков", - заявил Тимофеев.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги "Спартак" занимает четвертое место с 25 очками.