Глушаков поддержал болельщика, выбежавшего на поле в матче "Спартак" - "Локомотив"

ТАСС, 3 декабря. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков выразил поддержку болельщику красно-белых, который выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и московским "Локомотивом". Соответствующая запись появилась на странице футболиста в Instagram.
В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, Глушаков забил первый гол в матче. На 60-й минуте матча на поле выбежал болельщик, он направлялся в сторону Глушакова, но был остановлен стюардами.
"Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю "Спартак", - написал Глушаков. - Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках или еще каких-либо персонах. Нужно думать о "Спартаке", поддерживать его и верить, что у нас все еще есть шансы чего-то добиться в этом сезоне".
"Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать, по крайней мере, мне бы этого не хотелось", - отметил футболист.
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Это не самый простой период в моей жизни, все кто меня знают в курсе, как сильно я люблю «Спартак». Что бы не происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках, или еще каких либо персонах. Нужно думать о «Спартаке», поддерживать его, и верить, что у нас все еще шансы чего то добиться в этом сезоне! Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать. По крайней мере, мне бы этого не хотелось. Всех, без исключения, болельшиков с победой!!!#спартак#победа #команда
В четверг во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" на поле также прорвался болельщик, однако он, подбежав к Глушакову, спровоцировал небольшую стычку. В его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей. Между Глушаковым и активными болельщиками красно-белых существует конфликт, фанаты не хотят, чтобы он выступал в составе команды.
В турнирной таблице чемпионата России "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков. Следующий матч красно-белые проведут 5 декабря, в первом матче четвертьфинала Олимп - Кубка России "Спартак" примет екатеринбургский "Урал".