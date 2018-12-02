Глушаков поддержал болельщика, выбежавшего на поле в матче "Спартак" - "Локомотив"

ТАСС, 3 декабря. Капитан московского футбольного клуба "Спартак" Денис Глушаков выразил поддержку болельщику красно-белых, который выбежал на поле во время матча 16-го тура чемпионата России между "Спартаком" и московским "Локомотивом". Соответствующая запись появилась на странице футболиста в Instagram.

В воскресенье "Спартак" на своем поле обыграл "Локомотив" со счетом 2:1, Глушаков забил первый гол в матче. На 60-й минуте матча на поле выбежал болельщик, он направлялся в сторону Глушакова, но был остановлен стюардами.

"Это не самый простой период в моей жизни, все, кто меня знают, в курсе, как сильно я люблю "Спартак", - написал Глушаков. - Что бы ни происходило, в первую очередь нужно думать о команде, а не обо мне, других игроках или еще каких-либо персонах. Нужно думать о "Спартаке", поддерживать его и верить, что у нас все еще есть шансы чего-то добиться в этом сезоне".

"Также хотел бы выразить поддержку болельщику, который сегодня выбежал на поле. Я не одобряю его поступок, но парень выбежал и дал понять, что просто хотел пожать мне руку и выразить таким образом поддержку. Надеюсь, его не будут сильно наказывать, по крайней мере, мне бы этого не хотелось", - отметил футболист.