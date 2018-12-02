"Зенит" и "Арсенал" сыграют в заключительном матче 16-го тура РПЛ

ТАСС, 3 декабря. Лидер чемпионата России по футболу петербургский "Зенит" завершит программу 16-го тура Российской премьер лиги (РПЛ) в понедельник гостевым матчем с тульским "Арсеналом".

Тур стартовал 30 ноября встречей в Казани, где местный "Рубин" и московское "Динамо" сыграли вничью со счетом 1:1. Днем позже ничейными исходами завершились матчи между красноярским "Енисеем" и грозненским "Ахматом" (1:1), а также махачкалинским "Анжи" и "Уфой" (0:0). Встреча в Оренбурге между местной одноименной командой и самарскими "Крыльями Советов" была перенесена на более поздний срок из- за морозов. 2 декабря "Спартак" в московском дерби переиграл "Локомотив" (2:1), "Ростов" и ЦСКА голов не забили, а "Краснодар" переиграл екатеринбургский "Урал" (2:0).

Благодаря победе краснодарцы набрали 32 очка и приблизились к "Зениту" на расстояние двух очков. "Арсенал" имеет в активе 17 очков и располагается на 11-м месте.

Дзюба впервые сыграет в Туле после аренды в "Арсенал"

"Арсенал" после ухода Олега Кононова в "Спартак" возглавил Игорь Черевченко. В первой встрече под его руководством туляки на выезде разгромно проиграли "Краснодару" со счетом 0:3. Тремя днями позже "Арсенал" одержал гостевую победу в первом матче 1/4 финала Кубка России над "Оренбургом" со счетом 4:2. "Зенит" в четверг на своем поле переиграл "Копенгаген" в игре Лиги Европы (1:0) и обеспечил себе участие в плей-офф.

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба впервые сыграет в Туле после аренды в "Арсенал" в прошлом сезоне. Форвард провел за местную команду 10 матчей, в которых забил 6 мячей и быстро стал любимцем болельщиков. В игре второго круга предыдущего чемпионата с "Зенитом" (3:3) Дзюба отметился голом и двумя голевыми передачами.

"Арсенал" и "Зенит" в чемпионатах России встречались между собой семь раз, туляки одержали одну победу при одной ничьей и пяти поражениях. В Туле петербуржцы не проигрывали ни разу. В матче первого круга "Зенит" одержал победу со счетом 1:0 благодаря голу Олега Шатова, который пропустил встречу с "Копенгагеном" из-за повреждения и может не помочь команде в предстоящей игре.

Точно в составе гостей не сыграют полузащитники Кристиан Нобоа и Юрий Жирков, которые продолжают залечивать давние травмы. Из-за дисквалификации встречу пропустит защитник Луиш Нету. У хозяев по состоянию здоровья не сможет сыграть полузащитник Михаил Александров.

Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Главным арбитром встречи назначен Алексей Еськов из Москвы.