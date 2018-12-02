УЕФА объявит хозяев молодежного и женского чемпионатов Европы 2021 года

На нем будут утверждены хозяева молодежного чемпионата Европы и женского чемпионата Европы 2021 года. На проведение женского турнира претендует только Англия, которая официально заявила о намерении принять континентальное первенство в 2017 году. Ее конкурентами изначально назывались Австрия и Венгрия, но в итоге заявку на проведение чемпионата подала только одна Англия. В связи с этим принятие решения о месте проведения турнира будет проходить без процедуры голосования, а заявка единственного кандидата по-прежнему должна соответствовать требованиям УЕФА.

Аналогичная ситуация и с хозяином молодежного чемпионата Европы. Единственную официальную заявку совместно подали Венгрия и Словения.

Лига наций

Сборные Англии, Нидерландов, Португалии и Швейцарии, занявшие первые места в своих группах лиги А, узнают своих соперников по полуфинальным встречам финальной стадии Лиги наций. Также исполнительный комитет УЕФА должен формально назначить страну-хозяйку финального турнира. Полуфиналы пройдут 5 и 6 июня. Матч за третье место и финал, который определит первого победителя Лиги наций, состоятся 9 июня.

В марте интерес к проведению финальной стадии выразили Польша, Португалия и Италия. Поскольку их сборные попали в одну группу, это автоматически означало, что турнир проведет победитель этой группы, которым в итоге стала сборная Португалии. В заявке нужно было указать две арены вместимостью не меньше 30 тысяч зрителей, желательно расположенных в одном городе или на расстоянии не больше 150 км друг от друга. Португальцы предложили стадионы "Драгау" в Порту и "Афонсу Энрикеш" в Гимарайнше.