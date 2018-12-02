Баскетболисты сборной России в матче отбора к Кубку мира постараются взять реванш у чехов

Национальной команде в важной игре снова придется обойтись без защитника Алексея Шведа. Лидер сборной получил травму в матче Евролиги с литовским "Жальгирисом", который состоялся 23 ноября. У игрока "Химок" диагностирован перелом фаланги мизинца левой руки, примерный срок восстановления составляет один месяц.

Сборная России занимает третье место в группе К, набрав 14 очков в девяти матчах, лидируют команды Франции (17) и Чехии (16). В финальную стадию Кубка мира отбираются три лучшие команды из группы.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Мужская сборная России по баскетболу в понедельник в Химках сыграет матч отборочного турнира к Кубку мира 2019 года против команды Чехии, победа в котором фактически гарантирует подопечным Сергея Базаревича путевку на мировое первенство.

В матче с финнами, который прошел 30 ноября в Эспоо и завершился тяжелой победой россиян в овертайме со счетом 77:75, великолепно себя проявил защитник Дмитрий Кулагин, набравший 26 очков. После встречи глава Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко отметил, что Кулагин смог стать полноценной заменой Шведу в данной игре.

Возможный дебют Боломбоя

В матче с чехами ожидается долгожданный дебют натурализованного центрового Джоэля Боломбоя. Против команды Финляндии он не сыграл из-за физического состояния. Боломбой является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, в возрасте четырех лет он с родителями уехал в США.

Натурализация нового игрока была воспринята неоднозначно среди игроков сборной, однако и Кириленко, и Базаревич говорят о том, что своими качествами Боломбой обязательно поможет национальной команде. Свой первый шанс проявить себя в сборной 24-летний центровой ЦСКА может получить уже в понедельник.

Первый матч между сборными России и Чехии прошел 13 сентября и завершился минимальным поражением команды Базаревича со счетом 78:80. Если в понедельник российские баскетболисты обыграют соперника с более весомым преимуществом, то потеснят его со второго места группы K.

Заключительные матчи отбора к Кубку мира пройдут уже в следующем году. 21 февраля сборная России в гостях сыграет с командой Болгарии, а через три дня примет финнов.