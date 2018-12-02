Идову: нереализованный пенальти помог "Спартаку" психологически

В воскресенье "Спартак" выиграл у "Локомотива" в домашнем матче 16-го тура чемпионата России со счетом 2:1. На 69-й минуте нападающий "Локомотива" Федор Смолов не реализовал пенальти.

"Мы в конце игры могли взять инициативу в свои руки и сравнять, уйти отсюда хотя бы с очком. Поражения, конечно, никто не любит. Я думаю, что незабитый пенальти помог "Спартаку" в психологическом плане", - сказал Идову.

По словам футболиста, нереализованный пенальти не повлиял на рисунок игры. "Потом уже "Спартак" встал в оборону на своей половине поля и стал играть на удержание счета. Однако ощущение того, что мы можем додавить соперника, было", - добавил он.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.