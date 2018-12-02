Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации открывается в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации, которая впервые проходит в России, открывается в Санкт-Петербурге в понедельник. Ожидается, что мероприятия ассамблеи посетят более 800 делегатов из 100 стран, сообщили в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

"3-7 декабря 2018 года в Санкт-Петербурге, впервые в России, пройдет Генеральная ассамблея Международной автомобильной федерации", - сообщили в пресс-службе.

В администрации города отметили, что в рамках мероприятий ассамблеи запланировано проведение форумов, на которых эксперты обсудят проблемы развития мирового автоспорта на ближайшие годы. Деловые мероприятия пройдут в исторических зданиях Санкт-Петербурга - в Этнографическом музее и Юсуповском дворце, итоговое заседание Генеральной ассамблеи - в Президентской библиотеке имени Бориса Ельцина.

Кроме того, в рамках ассамблеи запланированы и такие мероприятия, как показ гоночных машин чемпионов мира по автоспорту - их можно будет увидеть 6 декабря на Дворцовой площади Петербурга. Также состоится церемония награждения чемпионов мира в автомобильных соревнованиях.

Международная автомобильная федерация основана в 1904 году. Штаб-квартира организации находится в Париже. Организация занимается разработкой и контролем за исполнением регламентов таких соревнований, как "Формула-1", чемпионату мира по ралли, чемпионату мира по автогонкам на выносливость и еще ряду мировых первенств на автомобилях разных классов.