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Итальянский "Трентино" в пятый раз выиграл клубный чемпионат мира по волейболу

Третье место на турнире занял российский клуб "Факел" из Нового Уренгоя

ТАСС, 3 декабря. Итальянский "Трентино" одержал победу над другим итальянским клубом "Кучине-Лубе" в финале клубного чемпионата мира по волейболу. Соревнования прошли в Польше.

Встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу "Трентино". Ранее в воскресенье в матче за третье место российский клуб "Факел" из Нового Уренгоя обыграл польский "Жешув" со счетом 3-1.

"Трентино" стал победителем клубного чемпионата мира в пятый раз в истории, команда чаще всех становилась победителем турнира. В прошлом году чемпионом мира среди клубов стал казанский "Зенит", который в нынешнем розыгрыше завершил выступления на групповом этапе.

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