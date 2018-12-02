ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки, сыграв вничью с "Бордо"

ТАСС, 3 декабря. Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью с "Бордо" со счетом 2:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джимми Бриан (53-я минута) и Андреас Корнелиус (84). У ПСЖ отличились Неймар (34) и Килиан Мбаппе (66). ПСЖ впервые в текущем розыгрыше первенства страны потерял очки, в предыдущих 14 турах команда из Парижа одерживала победы.

В турнирной таблице ПСЖ продолжает лидировать, набрав 43 очка и на 14 очков опережая идущего вторым "Монпелье". "Бордо" с 18 очками идет 11-м.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет со "Страсбуром", "Бордо" примет "Сент-Этьен". Обе встречи пройдут 5 декабря.

Результаты других матчей игрового дня: