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Футбол во Франции

ПСЖ впервые в сезоне чемпионата Франции потерял очки, сыграв вничью с "Бордо"

Встреча завершилась со счетом 2:2
© EPA-EFE/CAROLINE BLUMBERG

ТАСС, 3 декабря. Футболисты "Пари Сен-Жермен" сыграли вничью с "Бордо" со счетом 2:2 в гостевом матче 15-го тура чемпионата Франции.

В составе хозяев забитыми мячами отметились Джимми Бриан (53-я минута) и Андреас Корнелиус (84). У ПСЖ отличились Неймар (34) и Килиан Мбаппе (66). ПСЖ впервые в текущем розыгрыше первенства страны потерял очки, в предыдущих 14 турах команда из Парижа одерживала победы.

В турнирной таблице ПСЖ продолжает лидировать, набрав 43 очка и на 14 очков опережая идущего вторым "Монпелье". "Бордо" с 18 очками идет 11-м.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет со "Страсбуром", "Бордо" примет "Сент-Этьен". Обе встречи пройдут 5 декабря.

Результаты других матчей игрового дня:

  • "Тулуза" - "Дижон" - 2:2;
  • "Марсель" - "Реймс" - 0:0;
  • "Ренн" - "Страсбур" - 1:4.
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