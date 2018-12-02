"Спартак" обыграл "Локомотив" и обошел команду Семина в таблице РПЛ

Футболисты "Локомотива" перед матчем вышли на поле в черных футболках с надписью "Тарас, мы с тобой". Акция прошла в поддержку украинского защитника железнодорожников Тараса Михалика - 29 ноября стало известно, что у него умер отец. Футболисты красно-белых также вышли в специальных футболках, на которых были изображены травмированные Зобнин и Жиго, а также надпись "Один за всех, и все за одного".

Хозяевам в центральной игре тура не смогли помочь из-за травм защитник Самуэль Жиго, полузащитники Роман Еременко и Роман Зобнин. За "Локомотив" по состоянию здоровья не сыграл полузащитник Александр Коломейцев.

Для главного тренера "Спартака" Олега Кононова, возглавившего "Спартак" 12 ноября, матч против "Локомотива" стал третьей домашней игрой подряд. В дебютной встрече красно-белые одержали волевую победу над самарскими "Крыльями Советов" (3:1), а в четверг уступили венскому "Рапиду" во встрече группового этапа Лиги Европы (1:2). Под руководством нового тренера третий полный матч в основном составе провел Денис Глушаков, который был переведен бывшим главным тренером "Спартака" Массимо Каррерой в молодежную команду.

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Футболисты "Спартака" на стадионе "Открытие-Арена" в Москве обыграли "Локомотив" в центральном матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Подопечные Олега Кононова в присутствии 25 тыс. зрителей добились первой победы с 2016 года в очных встречах с "Локомотивом" в рамках РПЛ и вышли на четвертое место в турнирной таблице чемпионата России.

Комментируя итог встречи, Семин отметил, что футболисты "Локомотива" подарили три очка "Спартаку". "Была очень интересная игра для болельщиков, судя по тому, как они реагировали на определенные действия игроков, им было интересно. Мы разочарованы тем, что подарили три очка "Спартаку", - заявил тренер.

Во время матча с трибуны болельщиков красно-белых в адрес Гилерме звучали скандирования расистского характера. Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков призвал соответствующие органы обратить внимание на данный инцидент, а лицам, которые скандировали, предложил перестать ходить на футбол.

На 60-й минуте матча на поле выбежал болельщик и направился в сторону Глушакова, однако ему не удалось добраться до футболиста, он был оперативно остановлен стюардами. В четверг во время матча пятого тура группового этапа Лиги Европы "Спартак" - "Рапид" на поле также прорвался болельщик, однако он, подбежав к Глушакову, спровоцировал небольшую стычку. В его отношении было возбуждено дело об административном правонарушении, он арестован на 10 суток, а также получил пятилетний запрет на посещение футбольных матчей. После матча Глушаков призвал не наказывать болельщика, выбежавшего на поле в матче с "Локомотивом", по словам полузащитника, фанат имел добрые намерения и хотел просто пожать руку капитану красно-белых.

С первых минут второго тайма футболисты "Локомотива" заперли красно-белых на их половине поля. Реальный шанс сравнять счет у подопечных Юрия Семина появился на 67-й минуте, когда за игру рукой в штрафной площади был удален защитник "Спартака" Николай Рассказов, однако все тот же Смолов не реализовал пенальти. Спустя 10 минут перуанский нападающий железнодорожников Джефферсон Фарфан сумел отыграть один мяч, однако на большее подопечных Юрия Семина не хватило.

После пропущенного мяча железнодорожники активизировались, моменты не использовали Денисов и Гжегож Крыховяк, а на 32-й минуте стопроцентную возможность упустил нападающий "Локомотива" Федор Смолов, не попавший с нескольких метров по пустым воротам. Под занавес первого тайма подтвердился принцип "Не забиваешь ты - забивают тебе" - после передачи Ханни отличился бразильский нападающий красно-белых Луис Адриано.

Счет в матче открыли хозяева - на передачу с фланга от Софьяна Ханни после рикошета от Игоря Денисова откликнулся Денис Глушаков, переправивший в падении мяч в ворота вратаря сборной России Маринато Гилерме. Фанатская трибуна красно-белых вместо поддержки футболиста продолжила размахивать флагами с перечеркнутым восьмым номером (игровой номер футболиста - прим. ТАСС) и выкрикивать призывы снять капитанскую повязку и покинуть клуб.

Семин сказал , что остался доволен действиями футболистов своей команды, в том числе поблагодарил Смолова, отметив, что тот проявил инициативу в эпизоде с пенальти. "Плохо, что он не забил, наверное, в какой-то момент братья Миранчуки не стали брать на себя эту ответственность. Это игра, 11-метровый - это лотерея, хотя после этого эпизода мы могли отыграться и выиграть", - добавил Семин.

Кононов назвал завершившийся матч настоящим дерби. "Я думаю, что это было настоящее дерби, в котором никто не хотел уступать, - сказал Кононов. - Тяжелая победа, матч, в котором надо было терпеть, надо было победить. Для меня эта победа лучше, чем та, в которой мы бы доминировали".

В моменте с голом Фарфана повреждение головы получил вратарь "Спартака" Артем Ребров. После игры главный врач красно-белых Михаил Вартапетов в беседе с журналистами рассказал, что футболисту было наложено восемь швов.

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.

В следующем туре "Спартак" в гостях сыграет с махачкалинским "Анжи", "Локомотив" примет "Оренбург". Обе встречи пройдут 8 декабря. Кроме того, "Спартак" и "Локомотив" 5 декабря проведут первые матчи четвертьфинала Олимп - Кубка России, "Спартак" примет "Урал", "Локомотив" - казанский "Рубин".