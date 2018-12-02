"Вашингтон" проиграл "Анахайму" в матче НХЛ, ведя со счетом 5:1

ТАСС, 3 декабря. "Анахайм" одержал волевую победу со счетом 6:5 над "Вашингтоном" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Вашингтон" вел со счетом 5:1 к 15-й минуте второго периода, но в итоге проиграл. В составе победителей шайбы забросили Райан Гетцлаф (10-я минута), Эндрю Кольяно (35), Рикард Ракелль (36), Понтус Оберг (48, 55) и Хампус Линдхольм (50). У проигравших отличились Никлас Бекстрём (1), Чендлер Стивенсон (7), Том Уилсон (14), Евгений Кузнецов (25) и Ник Дауд (34). Кузнецов и еще один российский форвард Александра Овечкин отметились также голевыми передачами.