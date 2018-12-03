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НБА

"Сан-Антонио" обыграл "Портленд" в матче чемпионата НБА. Дерозан набрал 36 очков

Встреча завершилась со счетом 131:118
Дамар Дерозан AP Photo/Jim Mone
Дамар Дерозан
© AP Photo/Jim Mone

ТАСС, 3 декабря. "Сан-Антонио" обыграл "Портленд" со счетом 131:118 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

У победителей лучшим стал защитник Демар Дерозан, набравший 36 очков. 29 очков на счету центрового Ламаркуса Олдриджа. В составе проигравших дабл-дабл сделал защитник Дамиан Лиллард (37 очков + 10 передач).

В турнирной таблице Западной конференции "Портленд" занимает седьмое место, одержав 13 побед при 9 поражениях. "Сан-Антонио" расположился на 14-й строчке с 10 победами и 12 поражениями.

Результаты остальных матчей дня:

  • "Лейкерс" - "Финикс" - 120:96;
  • "Шарлотт" - "Нью-Орлеан" - 109:119;
  • "Майами" - "Юта" - 102:100;
  • "Филадельфия" - "Мемфис" - 103:95;
  • "Даллас" - "Клипперс" - 114:110.
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