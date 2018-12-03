"Сан-Антонио" обыграл "Портленд" в матче чемпионата НБА. Дерозан набрал 36 очков

ТАСС, 3 декабря. "Сан-Антонио" обыграл "Портленд" со счетом 131:118 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
У победителей лучшим стал защитник Демар Дерозан, набравший 36 очков. 29 очков на счету центрового Ламаркуса Олдриджа. В составе проигравших дабл-дабл сделал защитник Дамиан Лиллард (37 очков + 10 передач).
В турнирной таблице Западной конференции "Портленд" занимает седьмое место, одержав 13 побед при 9 поражениях. "Сан-Антонио" расположился на 14-й строчке с 10 победами и 12 поражениями.
Результаты остальных матчей дня:
- "Лейкерс" - "Финикс" - 120:96;
- "Шарлотт" - "Нью-Орлеан" - 109:119;
- "Майами" - "Юта" - 102:100;
- "Филадельфия" - "Мемфис" - 103:95;
- "Даллас" - "Клипперс" - 114:110.