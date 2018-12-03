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Волейболист "Факела" Волков включен в символическую сборную клубного чемпионата мира

Российский клуб занял третье место на турнире

ТАСС, 3 декабря. Доигровщик российского "Факела" Дмитрий Волков вошел в состав символической команды клубного чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации волейбола (FIVB).

В символическую сборную также вошли Симоне Джаннелли, Урос Ковачевич, Евгений Гребенников (все - "Трентино"), Цветан Соколов, Робертланди Симон и Драган Станкович (все - "Кучино-Лубе"). Самым ценным игроком (MVP) чемпионата мира признан волейболист "Трентино" Аарон Расселл.

Победителем чемпионата мира в пятый раз в истории стал итальянский "Трентино", в финале обыгравший "Кучине-Лубе". Третье место занял российский "Факел".

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