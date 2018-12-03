Руководители РУСАДА Ганус и Пахноцкая вошли в рабочую группу по восстановлению статуса СБР

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус и его заместитель Маргарита Пахноцкая вошли в состав рабочей группы Международного союза биатлонистов (IBU), которая занимается вопросом восстановлением полноправного членства Союза биатлонистов России (СБР) в IBU. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА.

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Первый визит делегации IBU в Москву по вопросу восстановления прав СБР состоялся 15 ноября, во время встречи было решено включить российских представителей в состав рабочей группы. Второй визит IBU в российскую столицу намечен на 18 декабря.

"В рабочую группу IBU от РУСАДА вошли Юрий Ганус и Маргарита Пахноцкая", - сказала собеседница ТАСС.

Ранее глава СБР Владимир Драчев сообщил ТАСС, что Союз биатлонистов России в рабочей группе будут представлять член правления Виктор Майгуров и исполнительный директор Сергей Голиков.

Для восстановления своих прав СБР необходимо выполнить 12 условий, выдвинутых IBU.

СБР был ограничен в правах в декабре прошлого года на фоне допингового скандала в российском спорте. Организация лишилась права голоса на конгрессе IBU, возможности выдвигать своих кандидатов на руководящие посты IBU и претендовать на проведение международных соревнований. 7 сентября конгресс IBU проголосовал за сохранение текущего статуса СБР, по этой причине Россия не примет международные соревнования по биатлону в ближайшие четыре сезона. При этом российские биатлонисты сохраняют возможность участия в международных соревнованиях.