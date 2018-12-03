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Футбол в России

КДК РФС рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков в игре "Спартак" - "Локомотив"

Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков выразил надежду, что данный инцидент РФС возьмет на контроль
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин Валерий Шарифулин/ТАСС
Офицер РФС по борьбе с дискриминацией Алексей Смертин
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит оскорбительные скандирования болельщиков в матче 16-го тура чемпионата страны между московскими "Спартаком" и "Локомотивом". Об этом ТАСС сообщил офицер РФС по борьбе с проявлениями дискриминации и расизма Алексей Смертин.

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Матч на стадионе "Открытие-Арена" между "Спартаком" и "Локомотивом", прошедший в воскресенье, завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Ранее председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил надежду, что данный инцидент РФС возьмет на контроль.

"Я уже получил с утра отчеты от системы мониторинга, на матче "Спартак" - "Локомотив" были зафиксированы оскорбительные скандирования в адрес участников матча. Все необходимые материалы в ближайшее время будут переданы в КДК, который даст оценку действиям фанатов "Спартака" и вынесет наказание", - сказал Смертин. 

В турнирной таблице "Спартак" занимает четвертое место, набрав 25 очков и сравнявшись по этому показателю с "Локомотивом", идущим на пятой позиции. Красно-белые располагаются в таблице выше по результатам личных встреч, матч первого круга завершился со счетом 0:0.

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