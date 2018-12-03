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Восстановившийся от травмы лыжник Устюгов вылетел в Давос для подготовки к этапу КМ

Россиянин получил травму пальца на октябрьском сборе команды в Италии
Сергей Устюгов EPA-EFE/PETER SCHNEIDER
Сергей Устюгов
© EPA-EFE/PETER SCHNEIDER

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Двукратный чемпион мира по лыжным гонкам Сергей Устюгов восстановился от последствий перелома пальца и вылетел в Давос для подготовки к следующему этапу Кубка мира. Об этом ТАСС сообщил тренер национальной команды Маркус Крамер.

Устюгов получил травму пальца на октябрьском сборе команды в Италии. В конце месяца спортсмен успешно перенес операцию, и спустя несколько дней ему было разрешено начать подготовку к сезону в ограниченном объеме.

"Он летит сегодня с некоторыми другими спортсменами в Давос. Мы планируем, что он будет стартовать в Давосе. На данный момент Сергей находится в хорошем состоянии, но мы должны последить за ним следующие десять дней", - рассказал Крамер.

Этап Кубка мира в Давосе пройдет 15 и 16 декабря.

Устюгов является двукратным чемпионом мира, трижды серебряным и один раз бронзовым призером мировых первенств. На счету россиянина 13 побед на этапах Кубка мира.

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