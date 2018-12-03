Российская лига ACB приобрела Всемирный бойцовский чемпионат Ахмат

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Официально объявлено о слиянии организаций боев смешанных единоборств (ММА) Absolute Championship Berkut (ACB) и Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA). Об этом говорится в заявлении основателя ACB Майрбека Хасиева, которое поступило в ТАСС.

"Хочу с гордостью объявить о приобретении ACB Всемирного бойцовского чемпионата Ахмат (WFCA), - заявил Хасиев. - Вопрос слияния российских ведущих лиг в одну большую организацию обсуждался в течение последних двух лет, и наконец решение назрело. Сейчас мы объявляем об этом официально и начинаем воплощать наши планы в жизнь. В этом году мы также приобрели промоушен TECH-Krep FC, теперь - WFCA".

Хасиев сообщил, что президентом лиги назначен бывший руководитель организации TECH-Krep FC Алексей Яценко, а название организации будет изменено на Absolute Championship Akhmat.

"Возможно, это не последнее наше приобретение, - продолжил основатель ACB. - Я считаю, пришло время, когда необходимо создать из нескольких крепких организаций одну мощную российскую лигу ММА с сильнейшим составом бойцов, которые соберут огромную аудиторию, и эта лига сможет на равных конкурировать с лучшими мировыми организациями. Хочу подчеркнуть, с приобретением WFCA не будет создана принципиально новая организация, не произойдет смена собственника, никаких особых структурных изменений в АСB не будет. Президентом лиги назначен Алексей Яценко, небольшое изменение коснется названия: ACA (Absolute Championship Akhmat)".

"Мы долго не решались на ренейминг, были разные варианты, в том числе и оставить прежнее название. Но уверен, что мы встали на верный путь, обновив имя, и таким образом обозначили новую веху в развитии российского ММА", - подчеркнул Хасиев.

Не менее 12 турниров в 2019 году

Говоря о планах организации на будущий год, Хасиев отметил, что планируется провести не менее 12 турниров как в России, так и за ее пределами.

"В ACA мы сохраним все лучшее, что было в организациях, - отметил основатель ACB. - Будем придерживаться прежних принципов и подходов к проведению турниров и развитию единоборств. Наша текущая задача - максимально сохранить всех лучших действующих бойцов. В 2019 году планируется проведение не менее 12 турниров по ММА в России и за ее пределами, не считая Young Eagles".

"В дальнейшем, уверен, увеличим количество и расширим географию наших соревнований. Глобальная цель российской лиги ACA - стать лидирующей мировой организацией, создав из разрозненных организаций единую мощную лигу", - подытожил Хасиев.

Ранее глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил о планах по объединению организаций и поставил задачу опередить американский промоушен Bellator.

ACB существует с 2014 года. В начале ноября в Москве организация, которой руководит Хасиев, провела 90-й номерной турнир. За время существования соревнования лиги проходили в Великобритании, Австралии, Бразилии, Азербайджане, Словакии, ОАЭ и других странах.

WFCA была создана в 2015 году на базе бойцовского клуба "Ахмат". Организация провела порядка 50 турниров.