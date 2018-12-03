Чеферин назвал катастрофой инцидент с брошенным бананом в матче "Арсенал" - "Тоттенхэм"

ДУБЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин считает катастрофой инцидент с брошенным бананом в матче 14-го тура Английской премьер-лиги между "Арсеналом" и "Тоттенхэмом". Об этом он сказал журналистам на пресс-конференции по итогам исполкома организации в Дублине.

В воскресенье футболисты лондонского "Арсенала" со счетом 4:2 обыграли столичный "Тоттенхэм" в домашнем матче. Во время встречи в нападающего "Арсенала" Пьера-Эмерика Обамеянга с трибуны болельщиков гостей был брошен банан.

"Я не знал об этом инциденте, если честно. Расизм - это большая проблема, не только в футболе. Мы много работаем и боремся с этим, накладываем санкции, и английская лига тоже работает в этом направлении. Но, видимо, этого недостаточно. То, что случилось вчера - это катастрофа", - сказал Чеферин.