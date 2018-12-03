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Футбол в России

Турбин назначен арбитром матча 1/4 финала Олимп - Кубка России "Краснодар" - "Ростов"

Встречу "Спартак" - "Урал" обслужит Василий Казарцев

ТАСС, 3 декабря. Бригада арбитров во главе с Евгением Турбиным из подмосковного Дмитрова обслужит матч 1/4 финала Олимп - Кубка России по футболу. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Ассистентами судьи назначены Владимир Миневич из Смоленска и Андрей Болотенков из Москвы, четвертый судья - Станислав Васильев (Ижевск). Матч пройдет в Краснодаре 5 декабря.

Матч "Локомотив" - "Рубин" рассудит Николай Волошин (Смоленск), его ассистентами станут Алексей Воронцов (Ярославль) и Алексей Ширяев (Ставрополь), четвертым арбитром назначен Виталий Мешков (Дмитров). Встреча пройдет 5 декабря в Москве. 

Встречу "Спартак" - "Урал" обслужит Василий Казарцев (Санкт-Петербург), его помощниками назначены Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья - Алексей Сухой (Люберцы). Матч состоится 5 декабря в Москве.

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