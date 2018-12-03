Российский арбитр Карасев является кандидатом на обслуживание матчей Евро-2020

ДУБЛИН, 3 декабря. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский судья Сергей Карасев входит в число ведущих арбитров Европы и находится в числе кандидатов на обслуживание матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом ТАСС заявил глава судейского комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Роберто Розетти.

На чемпионате мира 2018 года в России Карасев отработал один матч группового этапа. Он регулярно обслуживает матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы.

"У нас много кандидатов [обслуживать матчи Евро-2020], и среди них есть один судья из России топ-уровня - Сергей Карасев. Он входит с число 25 ведущих судей Европы и будет участвовать в конкурсе", - сообщил Розетти.

Также он выразил надежду, что судейство на Евро-2020 будет на таком же высоком уровне, как на чемпионате мира - 2018. "В России прошел фантастический чемпионат мира. Арены, инфраструктура, безопасность, сами матчи турнира - это было на качественно высоком уровне. Как и судейство, я думаю", - отметил Розетти.