Олимпийцы РФ и Белоруссии могут провести совместные сборы перед Играми в Токио и Пекине

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Российские и белорусские спортсмены могут провести совместные адаптационные сборы перед Олимпийскими играми в Токио (2020) и Пекине (2022). Об этом, как сообщили в понедельник в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Белоруссии, шла речь во время посещения НОК республики представителями Олимпийского комитета России (ОКР).

"Генеральный директор ОКР Владимир Сенглеев предложил белорусским спортсменам к Токио и Пекину пройти совместный с российскими атлетами и научным сопровождением адаптационный сбор, чтобы познакомиться с инфраструктурой и географическими особенностями места проведения Игр", - отметили в НОК Белоруссии.

Первый вице-президент НОК Андрей Асташевич поблагодарил ОКР за помощь в организации обучения специалистов из Белоруссии, а также выразил готовность продолжить участие в образовательных программах Российского международного олимпийского университета. По данным белорусской стороны, за два последних учебных года дополнительное образование по программам профессиональной переподготовки получили 28 специалистов. Делегация ОКР посещает в Минске спортивные и другие объекты, предназначенные для проведения ІІ Европейских игр, которые состоятся в белорусской столице в июне 2019 года.

Меморандум о сотрудничестве между НОК Белоруссии и ОКР был подписан в марте 2011 года. В июле нынешнего года в Москве прошла встреча Асташевича и министра спорта и туризма Сергея Ковальчука с президентом ОКР Станиславом Поздняковым.