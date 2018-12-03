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Сборные по баскетболу

Боломбой дебютировал в составе сборной России по баскетболу

В первом же владении он исполнил слэм-данк
Джоэл Боломбой Станислав Красильников/ТАСС
Джоэл Боломбой
© Станислав Красильников/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Форвард московского ЦСКА Джоэл Боломбой дебютировал в составе сборной России по баскетболу в матче отборочного турнира Кубка мира 2019 года против команды Чехии. Встреча проходит в Химках.

24-летний игрок появился на площадке во второй четверти и в первом же владении исполнил слэм-данк.

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Международная федерация баскетбола 20 ноября разрешила Боломбою выступать за российскую команду, спортсмен получил российское гражданство 12 ноября. 24-летний форвард является уроженцем Донецка, его мать - украинка, отец - конголезец, с четырехлетнего возраста он проживал в США.

Боломбой по окончании школы поступил в университет "Вебер Стэйт", который окончил в статусе лучшего баскетболиста по количеству подборов в истории вуза и всей конференции "Биг Скай", входящей в Национальную ассоциацию студенческого спорта (NCAA). В 2016 году игрок был выбран "Ютой" на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) под общим 56-м номером. За два сезона он провел 18 матчей в регулярном чемпионате НБА в составе "Юты" и "Милуоки", в среднем набирая за игру 1,7 очка и делая 1,5 подбора за 5,1 минуты на площадке, а также принял участие в двух встречах плей-офф (2,0 очка, 1,0 подбора, 4,5 минуты). В 2018 году форвард подписал контракт с ЦСКА.

Сборная России занимает третье место в турнирной таблице группы К отборочного этапа Кубка мира - 2019, набрав 14 очков в девяти встречах. Лидирует в группе сборная Франции (17), на втором месте идут чехи (16). По три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.

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