СМИ: Месси впервые с 2006 года не войдет в тройку предендентов на "Золотой мяч"

ТАСС, 3 декабря. Аргентинский нападающий испанского футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси не попал в тройку претендентов на получение приза лучшему игроку мира по версии французского журнала France Football "Золотой мяч". Об этом сообщает испанское издание As .

Согласно данным издания, Месси занял пятое место. В последний раз футболист отсутствовал в тройке номинантов в 2006 году, когда награду получил итальянский защитник Фабио Каннаваро. Помимо него, в тройке были его соотечественник вратарь Джанлуиджи Буффон и французский нападающий Тьерри Анри.

Обладатель "Золотого мяча" определяется по итогам голосования журналистов. Месси наравне с португальцем Криштиану Роналду является рекордсменом по числу полученных "Золотых мячей", в активе обоих футболистов по пять наград. При этом с 2008 года они разыгрывали этот трофей только между собой: португалец его получил в 2008 году, затем аргентинец становился лауреатом четыре года подряд (2009-2012). В период с 2013 по 2017 год Роналду четыре раза становился обладателем награды, уступив Месси только в 2015 году.

Ранее в 2018 году аргентинский нападающий не вошел в тройку лучших футболистов по версиям Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА). В нынешнем году Месси стал чемпионом Испании, обладателем Кубка и Суперкубка Испании. В составе сборной Аргентины дошел до 1/8 финала чемпионата мира - 2018, забив один мяч в четырех играх турнира.

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок.

С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА". После истечения договора награды снова были разъединены.