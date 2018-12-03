СМИ: хорват Лука Модрич станет обладателем "Золотого мяча"

ТАСС, 3 декабря. Полузащитник испанского "Реала" и сборной Хорватии по футболу Лука Модрич станет обладателем приза лучшему игроку мира 2018 года по версии журнала France Football "Золотой мяч". Результаты голосования оказались в распоряжении испанского издания As.

По итогам опроса журналистов второе место в борьбе за "Золотой мяч" занял португальский форвард Криштиану Роналду, который летом перешел из испанского "Реала" в итальянский "Ювентус", третье - французский нападающий испанского "Атлетико" Антуан Гризманн. Впервые с 2007 года обладателем "Золотого мяча" не стал Роналду или аргентинский форвард испанской "Барселоны" Лионель Месси. Оба футболиста являются рекордсменами по количеству "Золотых мячей" - по пять.

В сезоне-2017/18 Модрич в составе мадридского "Реала" стал победителем Лиги чемпионов. На чемпионате мира 2018 года в России вместе со сборной Хорватии он дошел до финала, где его команда проиграла французам со счетом 2:4, и был признан лучшим игроком турнира.

Роналду в прошедшем сезоне стал в составе "Реала" победителем Лиги чемпионов и дошел вместе со сборной Португалии до 1/8 финала чемпионата мира, забив на турнире четыре мяча в четырех играх. Гризманн во второй раз занял третье место в борьбе за "Золотой мяч" (в первый раз - в 2016 году). Он в составе сборной Франции стал чемпионом мира, забив четыре мяча в семи играх.

Ранее в 2018 году Модрич прервал гегемонию Роналду и Месси, став лучшим игроком мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Модрич также был признан лучшим игроком сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). При этом Роналду, в отличие от Месси, во всех номинациях вошел в тройку, заняв второе место. Месси впервые с 2006 года не вошел в ведущую тройку претендентов на награду ФИФА и "Золотой мяч".

"Золотой мяч" является ежегодной наградой, приз был учрежден главным редактором еженедельного журнала France Football Габриэлем Ано, он вручается с 1956 года лучшему игроку по итогам года по версии футбольных журналистов. Сначала лауреатом становились европейские футболисты из европейских клубов. С 1995 года "Золотой мяч" стал вручаться футболистам любой национальности, выступающим в Европе. С 2007 года обладателем трофея может стать любой игрок. С 2010 по 2015 год на основе соглашения между журналом и ФИФА "Золотой мяч" и приз лучшему игроку по версии организации были объединены, лауреат получал "Золотой мяч ФИФА", после истечения договора награды снова были разъединены.