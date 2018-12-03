Матч между сборными России и Финляндии по баскетболу пройдет в Перми

ХИМКИ /Московская область/, 3 декабря. /ТАСС/. Матч отборочного турнира Кубка мира 2019 года по баскетболу между сборными России и Финляндии пройдет в Перми. Об этом журналистам сообщил президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Домашняя встреча с финнами станет последней для российской команды в отборе Кубка мира - 2019 и пройдет 24 февраля.

"Матч между сборными России и Финляндии пройдет в Перми", - сказал Кириленко.

В понедельник сборная России на своей площадке обыграла команду Чехии со счетом 81:61. В турнирной таблице группы К россияне занимают третье место, набрав 16 очков в 10 встречах. Сборная Чехии опережает россиян на одно очко и занимает второе место, лидирует в группе сборная Франции (17). Три лучшие команды из каждой группы по итогам второго этапа отбора квалифицируются в финальную стадию Кубка мира.