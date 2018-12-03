Мяус: "СКА-Нефтяник" по праву отстоял звание обладателя Кубка России по хоккею с мячом

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Хабаровский "СКА-Нефтяник" заслуженно одержал победу в финале Кубка России по хоккею с мячом над московским "Динамо". Такое мнение ТАСС высказал член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.
В понедельник "СКА-Нефтяник" одержал победу над "Динамо" со счетом 3:1 в матче за Кубок России, который прошел в Сыктывкаре.
"Если говорить о победителе, то на сегодняшний день "СКА-Нефтяник" является сильнейшим клубом России. Хабаровчане абсолютно заслуженно одержали победу и по праву отстояли титул. Дополнительно хотелось бы отметить, что в характер матча вмешался снег, игра стала похожа на состязание мужественных парней", - сказал Мяус.
"Если говорить об организации, то все было достойно, за исключением посещаемости. К сожалению, болельщик немного отвык ходить на стадион, наша идея провести в Сыктывкаре финал Кубка России должна была привлечь аудиторию, но все дается тяжело, когда теряется историческая привязка. Думаю, что когда здесь пройдет реконструкция стадиона, состоятся игры чемпионата мира, все будет гораздо интереснее", - добавил Мяус.
"Хотелось бы отдельно поблагодарить главу Республики Коми Гапликова Сергея Анатольевича за организацию финального матча. Надеюсь, мы будем развивать данный вид спорта в регионе и все будет хорошо", - заключил собеседник ТАСС.
"СКА-Нефтяник" в шестой раз выиграл Кубок России (третий раз подряд), хабаровский клуб является победителем чемпионата России последних двух сезонов, пятикратным серебряным призером чемпионата СССР, 12-кратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, двукратным обладателем Суперкубка России, серебряным призером Кубка чемпионов.