ФХМР объявит место проведения Суперкубка России по бенди через неделю

МОСКВА, 3 декабря. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Место проведения матча за Суперкубок России по хоккею с мячом будет объявлено через неделю. Об этом ТАСС сообщил член исполкома Федерации хоккея с мячом России Сергей Мяус.

В матче за Суперкубок сыграют чемпион и обладатель Кубка России хабаровский "СКА-Нефтяник" и финалист Кубка России московское "Динамо".

"Суперкубок России состоится 4 января. Место проведения матча Федерация хоккея с мячом России объявит через неделю", - сказал Мяус.

Суперкубок России разыгрывается с 2014 года, первым его обладателем стало московское "Динамо". Действующим обладателем трофея является красноярский "Енисей".